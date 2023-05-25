Школьники в Волновахском районе ДНР повредили 15 памятников на кладбище

Школьников, устроивших погром, поставили на профилактический учет. Фото: МВД ДНР

Три подростка устроили погром на кладбище в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой Народной Республики. Школьники повредили 15 памятников, пытаясь выяснить, кто из них сильнее. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— Подростки сообщили, что играли в лесополосе, расположенной вблизи Новотроицкого кладбища. Ребята решили выяснить кто из них сильнее, для чего пошли на кладбище и стали руками расшатывать стелы и тумбы надмогильных сооружений, — отметили в правоохранительном ведомстве.

В МВД добавили, что сообщение о повреждении памятников поступило от главы поселка. Правоохранители установили, что к инциденту причастны три ребенка школьного возраста.

Три школьника 8, 9 и 10 лет повредили 15 памятников, после чего покинули кладбище. Детей поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России «Волновахский».

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