В Мариуполе до конца 2023 года отроются десять супермаркетов

В городе откроются супермаркеты и фирменные магазины производителей. Фото: ДАН

Еще десять супермаркетов откроются на территории Мариуполя до конца года. Торговые точки в приморском городе откроют республиканские сети, а также российский производитель кондитерских изделий «Красный октябрь», выпускающий знаменитую шоколадку «Аленка». Об этом в ходе прямой линии заявил мэр города Олег Моргун.

— О готовности разместить в Мариуполе свои магазины заявляют Енакиевский мясокомбинат и производитель колбасной и мясной продукции «Продрезерв». Уже скоро в городе заработает фирменный магазин «Аленка» известной кондитерской фабрики «Красный Октябрь» — отметил градоначальник. — В целом, чем больше торговых сетей будет представлено в нашем городе, тем выше среди них будет конкуренция за покупателя. Это в конечном итоге поможет снизить цены.

Моргун добавил, что власти города ведут работу с производителями продуктов питания по вопросам открытия в Мариуполе их фирменных магазинов. Такие магазины в городе уже открыли Шахтерская птицефабрика и торговая сеть «Мясной бум».

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