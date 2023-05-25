Рабочую группу по созданию центра реабилитации инвалидов в ДНР возглавит Лариса Толстыкина

Рабочую группу возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Фото: ДНР Онлайн

В Донецкой Народной Республике утвердили состав рабочей группы по созданию центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Ее возглавит вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина. Об этом сообщил Председатель Правительства региона Евгений Солнцев.

— В состав рабочей группы вошли представители профильных министерств и ведомств. Ее возглавила вице-премьер Лариса Толстыкина, — отметил Солнцев.

Председатель Правительства Республики добавил, что центр будет заниматься реабилитацией инвалидов с двигательными нарушениями, в том числе участников боевых действий.

— На этой площадке необходимую помощь смогут получать инвалиды с двигательными нарушениями, в том числе после военной травмы, с сенсорными нарушениями функции зрения и слуха, а также ментальными расстройствами. Специалисты центра будут работать и с детьми-инвалидами, — добавил Евгений Солнцев.

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