Правительство ДНР утвердило порядок отбора студентов на президентскую стипендию

Право на получение такой стипендии имеют студенты вузов и СПО очной формы обучения

Отбором кандидатов на получение президентской стипендии в размере четырех тысяч рублей будет заниматься экспертная комиссия. Претендовать на такую выплату могут студенты республиканских вузов и СПО. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— На ежемесячную стипендию в размере 4 тысяч рублей могут претендовать студенты республиканских вузов, а также профессиональных образовательных организаций, обучающихся очно по программам СПО, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, — отметил Солнцев.

Напомним, что ранее вузам ДНР выделили квоты на получение стипендий Президента России и Правительства РФ. Их выплачивают студентам и аспирантам, добившимся успехов в учебе по техническим и естественно-научным направлениям. Квоты на президентские стипендии получили шесть вузов регионе, а на правительственные — восемь.

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