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НовостиПолитика25 мая 2023 10:48

В Мариуполе в 2023 году отремонтируют порядка 70 километров дорог

Работы охватят 53 участка дорожной инфраструктуры города
Виктория ПОДАРОВА
Завершить все работы планируют до 2023 года

Завершить все работы планируют до 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Мариуполе восстановят свыше 70 километров автомобильных дорог. Работы разбили на два этапа. Помимо ремонта дорожного полотна, строители обновят бордюры, освещение и знаки дорожного движения. Об этом мэр приморского города заявил в ходе прямо линии.

— Ремонтно-восстановительные работы охватывают 53 участка дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно будет заменено на 38 улицах, а второй этап включает еще 15 городских улиц, — поделился Олег Моргун.

Градоначальник добавил, что при выполнении ремонтных работ строители благоустраивают тротуары, меняют бордюры и дорожные знаки.

— Специалисты заменяют бордюрные ограждения, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на оживленных перекрестках, оборудуют современные остановочные павильоны и благоустраивают пешеходные зоны, — добавил мэр.

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