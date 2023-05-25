В Мариуполе в 2023 году отремонтируют порядка 70 километров дорог

Завершить все работы планируют до 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Мариуполе восстановят свыше 70 километров автомобильных дорог. Работы разбили на два этапа. Помимо ремонта дорожного полотна, строители обновят бордюры, освещение и знаки дорожного движения. Об этом мэр приморского города заявил в ходе прямо линии.

— Ремонтно-восстановительные работы охватывают 53 участка дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно будет заменено на 38 улицах, а второй этап включает еще 15 городских улиц, — поделился Олег Моргун.

Градоначальник добавил, что при выполнении ремонтных работ строители благоустраивают тротуары, меняют бордюры и дорожные знаки.

— Специалисты заменяют бордюрные ограждения, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на оживленных перекрестках, оборудуют современные остановочные павильоны и благоустраивают пешеходные зоны, — добавил мэр.

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