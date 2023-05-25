Восстановление райбольницы в Волновахе завершится до конца года

Восстановление поврежденной украинскими боевиками больницы продолжается. Фото: Солнцев/ТГ
К концу 2023 года специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» закончат восстановление всех объектов центральной районной больницы в Волновахе. Сейчас строители усиливают несущие стены, монтируют новые перекрытия и меняют инженерные коммуникации внутри здания. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе компании.
— Завершить все ремонтные работы и открыть восстанавливаемые объекты центральной районной больницы для пациентов планируется до конца года. Общая площадь восстанавливаемого здания превышает 4000 квадратных метров. Вместимость второго корпуса больницы составляет более 90 койко-мест, — отметили в пресс-службе «Единого заказчика».
В компании добавили, что помимо главного корпуса больницы, специалисты восстанавливают также неврологический и лечебный корпуса.
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