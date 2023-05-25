Более двух тысяч абонентов Александровки остались без света в результате обстрела ВСУ

Без электроснабжения остались более двух тысяч жителей населенного пункта Александровка в пригорода Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— Из-за обстрелов со стороны украинских фашистов обесточено 20 трансформаторных подстанций в пгт Александровка. Без электроснабжения остались 2000 абонентов, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что по Александровке было выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм около 10:20. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Ильинке.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив десять ракет и 11 артиллерийских снарядов натовского калибром 155 мм. Обстрелу также подвергся Куйбышевский район города.

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