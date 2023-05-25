Денис Пушилин рассказал о поддержке Горловки со стороны Кузбасса

Кузбасс оснащает и ремонтирует школы в Горловке. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел совещание с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Кузбасс продолжает помогать Горловке, в том числе организует отдых детей и оснащает школы.

— Помощь из Кузбасса идет. Сергей Евгеньевич рассказал об активной работе со школами, обеспечении учебниками, оргтехникой. Важна работа в Горловке врачей из региона-шефа. Кемеровская область организовала летний отдых для 500 детей из прифронтового города, в планах на этот год — оздоровить 1100 ребят, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио Главы ДНР добавил, что из-за обстрелов Горловки со стороны ВСУ помощь городу затрудняется. Тем не менее, совместная работа двух регионов продолжается.

— Обстрелы со стороны Украины затрудняют процесс помощи в восстановлении, хотя город нуждается в этом как никто другой, особенно с учетом состояния дорог, — добавил глава региона.

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