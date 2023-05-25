Институт изучения истории Донбасса выпустил книгу о героях Великой Отечественной Войны

Сборник можно использовать для проведения мероприятий по дополнительному образованию. Фото: Мининфо ДНР

Сборник «Донецкая пехота: Герои Советского Союза (1938–1945)», подготовленный Институтом изучения истории Донбасса, содержит биографические справки о героях Великой Отечественной Войны родом из Донбасса. Он доступен для свободного скачивания. Об этом сообщили в министерстве информации Донецкой Народной Республики.

— Выпуск сборника приурочен к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Он посвящен увековечиванию ратного подвига советских военнослужащих – уроженцев Донбасса, — отметили в пресс-службе Мининфо.

В ведомстве добавили, что издание предназначено для широкого круга читателей и может использоваться для проведения мероприятий по дополнительному образованию и воспитательной работе на всех уровнях образования.

Напомним, что ранее в Торезе открылась передвижная выставка «Герои и подвиги», посвященная военнослужащим, которые встали на защиту Донбасса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР отремонтируют почти полвека находящийся в аварийном состоянии пешеходный мост

Мост пролегает через реку Грузской Еланчик в городе Новоазовск (подробнее)