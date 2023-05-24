Глава Минтранса ДНР заявил о дефиците водителей в Горловке

В городе не хватает молодых квалифицированных кадров. Фото: Минтранс ДНР

Глава министерства транспорта Донецкой Народной Республики Владимир Тужилин встретился с коллективом транспортного предприятия Горловки. Среди основных проблем трамвайно-транспортного управления — нехватка квалифицированных кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— В Горловке достаточно серьезное транспортное предприятие. Приятно было отметить, что и руководство города, и самого ТТУ заботится о том, чтобы жители получали качественную услугу — проводятся ремонты подвижного состава, обновляется автопарк, — отметил Тужилин.

Глава Минтраса добавил, что у местного ТТУ есть и проблемы — нехватка молодых водителей.

— Проблемные вопросы существуют. В их числе — привлечение новых специалистов. К примеру, здесь есть такие водители, которым уже далеко за 70. Несмотря на то, что своими кадрами предприятие дорожит, коллектив надо омолаживать, — добавил министр.

Сейчас трамвайно-транспортное управление Горловки обслуживает по три трамвайных, троллейбусных и автобус маршрута.

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