14 российских федеральных театров передадут реквизит и декорации театрам ДНР

14 российских федеральных театров приняли участие в проекте министерства культуры России «Общая сцена». Они передадут театрам ДНР более 1000 предметов сценических средств, в том числе зрительные кресла, световое и звуковое оборудование, более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Государственный академический Большой театр России передаст реквизит в Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. Соловьяненко. Эта помощь очень своевременна, ведь сейчас готовится премьера оперы «Князь Игорь» и продолжается работа над балетом «Война и мир», — отметила вице-премьер. — Театр Наций начал помогать своим коллегам из Мариупольского драматического театра еще до проекта. А в этот раз были переданы костюмы для спектаклей, в том числе премьерных.

Толстыкина добавила, что партнером Донецкого республиканского академического молодежного театра по «Общей сцене» стали Российский академический молодежный театр, Театр им. Сац в Москве и Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге. Горловскому театру кукол от Театра кукол им. С.В. Образцова привезли новые костюмы и световые приборы.

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