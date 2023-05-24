Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков полка «Азов»* к лишению свободы на 13 лет

Двум боевикам вынесли обвинительные приговоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговоры двум боевикам полка «Азов»*. Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

—5 марта 2022 года Пилявский и Харченко заступили на боевой пост, расположенный в одной из квартир жилого дома. Находясь на боевой позиции, «азовцы» обнаружили в доме напротив мужчину, одетого в гражданскую одежду. Он высказывал в адрес военнослужащих ВФУ недовольство по поводу занятия ими позиций в домах, где проживают мирные жители, — отметили в СК. — Достоверно зная, что находившийся в поле их зрения человек не является участником вооруженного конфликта, они произвели по нему порядка 20-30 выстрелов. Однако мужчина успел пригнуться и лечь на пол, тем самым уйдя с линии огня.

В ходе расследования специалисты Следственного комитета осмотре место происшествия, и провели комплекс экспертиз, изобличающих преступные действия боевиков.

— Приговором суда Пилявскому и Харченко назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — добавили в ведомстве.

*организация, запрещенная в РФ

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