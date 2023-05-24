Украинские боевики с утра выпустили по Донецку 16 артиллерийских снарядов

Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики с утра 24 мая три раза открывали огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив 16 артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:05 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. По Куйбышевскому району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел возобновился с 12:02 и 12:20. Украинские боевики выпустили по району еще 11 боеприпасов калибром 155 мм.

Тем временем ВФУ обстреляли горловский поселок Пантелеймоновка в ДНР. По населенному пункту было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Дзержинске. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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