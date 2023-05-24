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НовостиПолитика24 мая 2023 11:02

Украинские боевики с утра выпустили по Донецку 16 артиллерийских снарядов

Под ударом ВСУ оказался Куйбышевский район города
Виктория ПОДАРОВА
Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка (архивное фото)

Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики с утра 24 мая три раза открывали огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив 16 артиллерийских снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:05 зафиксирован обстрел района с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. По Куйбышевскому району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел возобновился с 12:02 и 12:20. Украинские боевики выпустили по району еще 11 боеприпасов калибром 155 мм.

Тем временем ВФУ обстреляли горловский поселок Пантелеймоновка в ДНР. По населенному пункту было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Дзержинске. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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