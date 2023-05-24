Денис Пушилин положительно оценил сдвиги в работе мариупольского порта

Количество морских грузоперевозок в ДНР планируют увеличить. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР положительно оценил работу мариупольсокго порта. Денис Пушилин добавил, что через морской порт из Республики экспортируют зерно и привозят строительные материалы. Об этом глава региона заявил в эфире «Соловьев live».

— По мариупольскому торговому порту есть сдвиги и очень хорошие. Он уже в реестре, от нас везут зерно, к нам — стройматериалы. Есть целая номенклатура для перевозки водой, чтобы разгрузить КПП. Работа пошла, постараемся сделать еще больше, — отметил Пушилин.

Ранее в мариупольском порту была отгружена очередная партия зерна. Из Донецкой Народной Республики в Ростов-на-Дону отправилось порядка двух тысяч тонн пшеницы.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР заявил о стабилизации ситуации в Артемовске. На угледарском направлении, по мнению Пушилина, ситуация остается сложной, но контролируемой.

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