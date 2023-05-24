Гендиректора ансамбля «Донбасс» наградили знаком отличия «За заслуги перед ДНР»

Ольга Горячева удостоена награды за многолетний труд и преданность делу. Фото: Желтяков/ТГ

Исполняющий обязанности главы министерства культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков наградил генерального директора-художественного руководителя Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Ольгу Горячеву. Руководитель коллектива удостоена знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

— С большой гордостью вручил заслуженную награду. Знак отличия – высокое признание заслуг Ольги Владимировны за ее многолетний труд и преданность своему делу. Выражаю признательность всему коллективу ансамбля «Донбасс» за значимый вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики, — отметил Желтяков.

Напомним, что ранее Денис Пушилин наградил Григория Лепса и омбудсмена России Марию Львову-Белову знаками отличия за заслуги перед ДНР.

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