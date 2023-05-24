За сутки ВСУ ранили восемь мирных жителей в ДНР, в том числе двух детей

Под огнем ВФУ оказались Донецк, Ясиноватая, Макеевка и Горловка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 104 боеприпаса, обстреляв четыре населенных пункта. В результате украинской агрессии ранения получили восемь мирных жителей региона. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в том числе двух детей 2010 и 2006 года рождения в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой. Повреждены 11 жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Кировском районе Макеевки и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм.

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