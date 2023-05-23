Повышение цен на топливо в ДНР не связано с дефицитом

Замминистра подчеркнул, что поводов для волнений нет, а руководство Республики следит за ситуацией на рынке АЗС. Фото: ДАН

Первый заместитель Министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов пояснил, с чем связно подорожание топлива на заправочных станциях региона. Замминистра заверил, что в это происходит не из-за дефицита бензина или желания получить дополнительную прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

— Повышение стоимости топлива на республиканских АЗС никак не связано с дефицитом нефтепродуктов в ДНР или с получением кем-то дополнительной прибыли. Ситуация на топливном рынке всегда привязана к ряду объективных факторов. Это и сезонность, и динамика биржевых котировок, и ряд других экономических моментов, — отметил Власов.

Замминистра угля и энергетики добавил, что подорожание на один рубль связно с сезоном ремонтов хранилищ нефтеперерабатывающих заводов.

— Это создает искусственный дефицит топлива на заправках, данное явление происходит каждый год в мае-июне месяце. Уровень цен на ГСМ находится на контроле у профильного Министерства и руководства Республики, — добавил Власов.

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