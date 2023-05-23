В ряде подсобных хозяйств ДНР ввели карантин по бешенству

Карантин объявлен на трех подсобных хозяйствах региона Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Распоряжением временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в регионе вводится карантин по бешенству в трех подсобных хозяйствах. Документ опубликован на официальном сайте врио главы Республики.

— Распоряжаюсь объявить на территории подсобного хозяйства Попова А. А., Исаевой Т. Г. и Шафигулина В.Г. карантин по бешенству сроком на 60 календарных дней, — сказано в официальных документах.

Подсобные хозяйства, на которых ввели карантин, расположены в Макеевке и в селе Коньково Тельмановского района Донецкой Народной Республики.

Также указами Дениса Пушилина карантин отменен на восьми подсобных хозяйствах Республики. Документы вступают в силу со дня их официального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 29 и 30 апреля, а также 12 и 2 мая 2023 года. Это хозяйства расположены в Старобешевском и Волновахском районах ДНР, Макеевке, Докучаевске и Снежном.

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