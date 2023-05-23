Семь финалистов конкурса «Лидеры возрождения» получили новые должности в ДНР

Ранее состоялось еще 17 назначений участников конкурса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Семь финалистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения» в Донецкой Народной Республике получили новые должности в министерствах и ведомствах региона. Это уже третья волна назначений участников конкурса.

— В общей сложности за время конкурса новые должности получили уже 24 человека! Это впечатляющий, хоть и промежуточный результат. Особенно приятно, что состоялось столько назначений, хотя победители еще не определены: финал конкурса впереди, — отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин. — Уверен, что мы не ограничимся этим результатом и продолжим назначать конкурсантов на самые подходящие для них должности, чтобы потенциал каждого реализовывался в полной мере и мы вместе работали над возрождением Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе конкурса добавили, что семь участников получили должности в Правительстве ДНР, исполкоме партии «Единая Россия», Минобрнауки, Минтруда и соцполитики, Фонде развития промышленности.

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