В Донецке временно приостановили движение троллейбусного маршрута № 14

Движение троллейбусов приостановлено на участке ул. Фрунзе — ул. Калинина в Донецке. Фото: ДАН

В результате дорожно-транспортного происшествия в Донецке временно приостановили движение троллейбусного маршрута. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Из-за столкновения двух автомобилей временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке ул. Фрунзе — ул. Калинина в Куйбышевском районе нашего города, — отметил градоначальник.

Тем временем украинские боевики продолжают обстреливать Куйбышевский район Донецка из артиллерии натовского калибра. За час ВСУ выпустили по району порядка 16 боеприпасов. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Ласточкино.

Напомним, что за сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, двое — получили ранения. Повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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