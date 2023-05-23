Библиотека имени Крупской начнет сотрудничество с Президентской библиотекой имени Ельцина

Главная библиотека региона начнет сотрудничество с Президентской библиотекой. Фото: Пушилин/ТГ

Директор Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Крупской подпишет соглашение о сотрудничестве с президентской библиотекой имени Ельцина. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили сегодня в пресс-службе Русского центра.

Для подписания соглашения гендиректор донецкой библиотеки Марина Морозова отправилась в Санкт-Петербург. Она также примет участие в научно-практической конференции «Продвижение национального культурного наследия в электронной среде в целях сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей: методология, опыт, направления развития».

Напомним, что ранее в Донецке завершили ремонт купола здания библиотеки им. Н.К.Крупской, поврежденного ВФУ. Украинские боевики обстреляли здание библиотеки, повредив купол и остекление. Участие в восстановлении принял Штаб по восстановлению Донбасса и предприятие «Мосводосток».

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