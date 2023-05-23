В ДНР вынесли приговор боевику полка «Азов»*

Отбывать наказание украинский боевик будет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор боевику полка «Азов»*, который расстрелял российского военнопленного. Суд назначил Алексею Кыркалову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Испытывая вражду к российским военнослужащим, Кыркалов вывел одного из них на улицу, где у входа произвел в военнопленного не менее трех выстрелов из пистолета в затылок, причинив смертельные ранения. Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова, — отметили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что украинскому боевику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

* организация, запрещенная в РФ

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