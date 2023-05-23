Денис Пушилин поздравил школьников и их родителей с окончанием учебного года

Сегодня во всех школах Республики прозвучал последний звонок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил школьников, выпускников, учителей и родителей с окончанием учебного года. Глава региона подчеркнул, что этот учебный год был особенно сложным из-за дистанционного формата обучения во многих школах, но с трудностями удалось справиться всем.

— Сегодня в Республике, как и во всей России, заканчивается учебный год. Это важный рубеж и для учеников, и для членов их семей, и для учителей. Особо знаменателен он для выпускников: это стартовый шаг во взрослую жизнь. Поэтому такой радостный день одновременно и грустный. Этот учебный год был очень сложным, я имею в виду те школы, где обучение проходило в дистанционном формате, — поделился врио Главы Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что, несмотря на трудности, школьники Республики продолжают показывать высокий уровень знаний.

— 128 школьников из ДНР стали призерами всероссийских олимпиад и других конкурсов. Искренне желаю всем школьникам хороших каникул, чтобы 1 сентября с новыми силами приступить к учебе! — подчеркнул Пушилин.

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