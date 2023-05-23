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НовостиПолитика23 мая 2023 5:57

За сутки ВСУ убили одного и ранили двух мирных жителей в ДНР

По Республике было выпущено свыше 80 боеприпасов
Виктория ПОДАРОВА
За сутки ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Республики (архивное фото)

За сутки ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Республики (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 88 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель в населенном пункте Каштановое. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок, в ранее освобожденном Урожайном. Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на великоновоселковском 1 обстрел из артиллерии калибром 155 мм.

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