За сутки ВСУ убили одного и ранили двух мирных жителей в ДНР

За сутки ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Республики (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 16 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 88 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель в населенном пункте Каштановое. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок, в ранее освобожденном Урожайном. Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, и Петровском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 2 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, а на великоновоселковском 1 обстрел из артиллерии калибром 155 мм.

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