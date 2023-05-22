В гимназии Шахтерска летом модернизируют компьютерный класс

Поврежденное здание гимназии отремонтируют и оснастят компьютерным оборудованием (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Компьютерный класс единственной в Шахтерске гимназии обновят летом 2023 года. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала директор образовательного учреждения Людмила Горчева.

— В гимназии функционирует два компьютерных класса. Обновление оборудования компьютерных классов запланировано летом 2023 года. Оборудование здесь не модернизировались с позапрошлого десятилетия, — отметила директор.

Людмила Горчева добавила, что всего в гимназии появится порядка 20 современных компьютеров.

Напомним, что ранее регион-шеф Сахалин взялся за восстановление именно этой гимназии. Здание учреждения пострадало от боевых действий в 2014 году. Тогда были частично повреждены кровля, актовый зал и остекление. Своими силами в учебном заведении установили новые стеклопакеты. Регион-шеф планирует провести здесь капитальный ремонт.

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