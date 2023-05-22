Жителям ДНР выплатили свыше 1,8 миллиарда компенсаций за утерянное жилье

Подать заявление на компенсацию могут все жители ДНР, чье жилье или имущество первой необходимости пострадало в результате боевых действий (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Жителям Донецкой Народной Республики выплатили свыше одного миллиарда 800 миллионов рублей компенсаций за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Что касается компенсационных выплат за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости лицам, пострадавшим в результате боевых действий, то с начала года принято почти 17 тысяч заявлений, 833 — только за последнюю неделю. Выплачено свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, — подчеркнул Председатель.

Евгений Солнцев добавил, что в регионе завершается выплата социальных пособий и пенсий за май. Исполняющий обязанности министра труда и социальной политики ДНР Денис Стрельченко заявил, что они выплачиваются без задержек и в полном объеме.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Необходимо организовать безопасный способ подтверждения личности абонентам «Феникса»

Пройти идентификацию жители Донецка могут только в сервисном центре оператора (подробнее)