Более 3,5 тысяч жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения в Шахтерске

ПВР расположены в Шахтерске и других городах Республики (архивное фото). Пасечник/ТГ

В пункты временного размещения, которые находятся в Шахтерске, эвакуировали более 3,5 тысяч мирных жителей Артемовска. Из ПВР людей отправляют в разные города Донецкой Народной Республики, а также могут перевезти в другие регионы России. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

— Эвакуировали больше 3,5 тысяч жителей Артемовска. 21 мая в ПВР в Шахтерске привезли 58 человек, еще 60 прибудут в ближайшее время, — отметил градоначальник.

Александр Шатов подчеркнул, что пункты временного размещения являются своего рода распределительными центрами. Расселение в другие города или регионы происходит по желанию людей.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил об организации в Артемовске штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Межведомственный штаб начнет работу в городе в ближайшее время.

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