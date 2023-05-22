ПСБ запустил услугу выдачи наличных в кассах торговых точек ДНР

В день с помощью данной услуги можно снять до пяти тысяч рублей в кассе торговой точки. Фото: пресс-служба ПСБ

«Промсвязьбанк» запустил в ДНР услугу выдачи наличных на кассах торговых точек. Выдача средств происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу точки без комиссий. Пока такая возможность появилась только в кассах крупнейшей сети заправочных станций в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Бизнес может не только минимизировать объемы инкассации, но и повысить лояльность своих покупателей, которые получают еще один инструмент для снятия наличных со своих банковских карт, помимо банкоматов. Кроме того, с дальнейшим развитием сервиса мы обеспечим возможность снятия наличных в удаленных и небольших населенных пунктах, рядом с домом, без похода в отделение банка или к платежному терминалу, — подчеркнул управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.

В банке добавили, что за одну операцию покупатель может получить до 5 000 рублей наличными в день, но не более 30 000 рублей в месяц на одну карту. В будущем такую систему распространят на другие торговые сети.

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