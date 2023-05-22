В Мариуполе начали подготовку к празднику выпускников «Алые паруса»

Территорию рядом с портом преобразят к празднику. Фото: Моргун/ТГ

Представители администрации Мариуполя, коммунальных служб и муниципальных предприятий осмотрели место проведения праздника выпускников «Алые паруса». Власти города наметили необходимые работы по благоустройству. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Обсудили организацию предстоящего праздника выпускников «Алые паруса». Наметили работы по благоустройству территории, которые предстоит выполнить в ближайшее время. Также определили место для размещения сцены, где перед выпускниками и гостями праздника выступят творческие коллективы, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее в мариупольском порту была отгружена очередная коммерческая партия зерна. Из Донецкой Народной Республики в Ростов-на-Дону отправилось порядка двух тысяч тонн пшеницы. Для зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой».

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