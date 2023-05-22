ВСУ убили мирного жителя в Ясиноватой

ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Республики (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Каштановое в Ясиноватой. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Каштановой погиб мужчина 1942 года рождения. Около 10:00 зафиксирован обстрел поселка с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Орловка. По поселку было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что поступила дополнительная информация о последствиях обстрелов Донецка. В результате украинской агрессии утром 22 мая поврежден частный жилой дом, здание ЖКУ №2 и три многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ выпустили по району десять снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Нетайлово

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