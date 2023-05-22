«Почта Донбасса» выпустила марку, посвященную Артемовску

Новый набор уже поступил в продажу. Фото: «Почта Донбасса»

«Почта Донбасса» выпустила новый филателистический набор, посвященный освобождению Артемовска. В центре художественной композиции изображен герб города. Приобрести продукцию можно в фирменном магазине «Филателия» на улице Артема, 72. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— В центре художественной композиции традиционно для данной серии изображен герб города. Отметим, что герб выполнен в форме французского щита, типичного для всех городов Российской империи XIX века. Три цвета — зеленый, черный и серебристо-белый — использованы для создания композиции, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что ранее почта выпустила набор, посвященный майскому Донецку. На марках изображены узнаваемые в Донбассе цветы — сирень, пионы, цветущие яблоня и абрикос. На оттиске штемпеля объединены в общую композицию символы Донецка — изображения террикона, шахты и цветущие растения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариупольском морском торговом порту отгружена очередная партия зерна

Из ДНР в Ростов-на-Дону отправилось около двух тысяч тонн пшеницы (подробнее)