За сутки ВСУ ранили в ДНР пять мирных жителей

За сутки по региону было выпущено более 170 боеприпасов (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 49 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Под ударом боевиков находились шесть населенных пунктов. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей в Донецке и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском, Киевском районах Донецка и в Ясиноватой. Повреждены 10 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, — отметили в ведомстве.
В СЦКК добавили, что всего по Республике было выпущено порядка 177 различных боеприпасов.
— На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 23 обстрела из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА.
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