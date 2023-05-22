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НовостиПолитика22 мая 2023 5:37

За сутки ВСУ ранили в ДНР пять мирных жителей

Под обстрелом оказались шесть населенных пунктов региона
Виктория ПОДАРОВА
За сутки по региону было выпущено более 170 боеприпасов (архивное фото)

За сутки по региону было выпущено более 170 боеприпасов (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 49 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Под ударом боевиков находились шесть населенных пунктов. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей в Донецке и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском, Киевском районах Донецка и в Ясиноватой. Повреждены 10 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что всего по Республике было выпущено порядка 177 различных боеприпасов.

— На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 23 обстрела из артиллерии 152 мм, а на ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА.

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