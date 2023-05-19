В ДНР создадут комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В регионе разрабатывают несколько законов о социально-трудовых отношениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вопросы социального партнерства в сфере трудовых отношений и создание региональных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений обсудили депутаты Народного Совета ДНР и представители Заксобрания Омской области. Об этом рассказал Председатель НС Владимир Бидевка.

— В Народном Совете уже ведется работа над проектами законов «Об органах социального партнерства в Донецкой Народной Республике» и «О некоторых вопросах регулирования социального партнерства в сфере труда на территории Донецкой Народной Республики», — отметил Бидевка. — Обязательно учтем опыт коллег для построения эффективной системы взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной власти и их представителями.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики добавил, что в регионе планируется создать региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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