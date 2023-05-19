Следственный комитет России будут расследовать преступления ВСУ против мирного населения Донбасса

В результате обстрелов со стороны ВСУ продолжают страдать мирные жители Республики. Фото: СК РФ

Специалисты Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления украинских боевиков против мирного населения Донецкой Народной Республики. Сотрудники СК установят круг лиц, причастных к преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сообщается, что вследствие обстрела ВСУ Горловки (ДНР) ранены два человека. По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка по проспекту Мира ранена женщина 1966 года рождения, — отметили в СК.

Также сотрудники ведомства будут расследовать противоправные действия украинских боевиков в Артемовске. Боевики ВСУ выгнали людей из квартир нескольких многоэтажных домов в городе, а потом взорвали здания.

— Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений, — добавили в пресс-службе.

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