С 17 мая в ДНР началось оформление загранпаспорта России

Прием документов на загранпаспорт будет организован через электронную очередь Фото: Татьяна Коркина

С 17 мая министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики начало предоставлять услугу по оформлению заграничного паспорта. Ранее получить такой документ можно было только в других регионах страны. Для оформления заграничного паспорта жителям Республики необходимо собрать пакет документов и обратиться в отделение на улице Федора Зайцева, 46в. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Сейчас паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами ее территории, со сроком действия пять лет, можно оформить не выезжая за пределы республики, — подчеркнули в МВД. — Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции ориентированы на всестороннюю помощь обратившимся к ним людям в вопросах подготовки необходимых для оформления загранпаспорта документов. Прием будет организован с использованием электронной очереди.

В пресс-службе добавили, что госпошлина за оформление паспорта составляет 2000 рублей, для несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет — 1000 рублей.

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