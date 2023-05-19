Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 мая 2023 18:58

С 17 мая в ДНР началось оформление загранпаспорта России

Ранее получить такой документ можно было только на территории других регионов страны
Виктория ПОДАРОВА
Прием документов на загранпаспорт будет организован через электронную очередь

Прием документов на загранпаспорт будет организован через электронную очередь

Фото: Татьяна Коркина

С 17 мая министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики начало предоставлять услугу по оформлению заграничного паспорта. Ранее получить такой документ можно было только в других регионах страны. Для оформления заграничного паспорта жителям Республики необходимо собрать пакет документов и обратиться в отделение на улице Федора Зайцева, 46в. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Сейчас паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами ее территории, со сроком действия пять лет, можно оформить не выезжая за пределы республики, — подчеркнули в МВД. — Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции ориентированы на всестороннюю помощь обратившимся к ним людям в вопросах подготовки необходимых для оформления загранпаспорта документов. Прием будет организован с использованием электронной очереди.

В пресс-службе добавили, что госпошлина за оформление паспорта составляет 2000 рублей, для несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет — 1000 рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер ДНР подвела итоги работы ярмарки трудоустройства в регионе

В работу ярмарки активно включились и жители освобожденных территорий Республики (подробнее)