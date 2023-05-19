35 сотрудников МВД ДНР приняли присягу на верность России

Присягу приняли еще 35 сотрудников ведомства. Фото: пресс-служба МВД ДНР
35 сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики присягнули на верность России и ее народу. Мероприятие прошло в управлении МВД России «Донецкое». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Правоохранители зачитали слова присяги на верность России и её народу, поклялись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и её законы, а также достойно исполнять свой служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, — отметили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Полицейские почтили минутой молчания коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, что первые 50 сотрудников МВД ДНР прияли Присягу на верность России и ее народу в начале апреля 2023 года. Сотрудники правоохранительного ведомства торжественно поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.
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