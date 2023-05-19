23 тонны пшеницы сгорели в ДНР в результате попадания ВОП

В результате пожара пострадало зерно и три трактора. Фото: МЧС ДНР

23 тонны пшеницы, пять тонн подсолнечника и несколько сельскохозяйственных машин сгорели в результате попадания взрывоопасного предмета в складское помещение, которое находилось в селе Красная Поляна Великоновоселовского района ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова было направлено два пожарно-спасательных отделения. По прибытии было установлено горение кровли с обрушением на площади 800 м2. Внутри помещения находилась сельхозтехника, семена подсолнечника и пшеница, — отметили в спасательном ведомстве.

В МЧС Республики подчеркнули, что в результате пожара огнем уничтожены 23 тонны пшеницы, пять тонн подсолнечника и три трактора. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Спасателям за сорок минут удалось локализовать возгорание, а за два часа — полностью его ликвидировать.

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