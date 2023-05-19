Первый МФЦ в Светлодарске откроется летом 2023 года

Ремонтные работы в помещении будущего МФЦ начнутся уже в ближайшее время. Фото: МФЦ ЛНР

Первый Многофункциональный центр откроется в освобожденном Светлодарске летом 2023 года. Ремонт в уже выбранном властями помещении начнется в ближайшее время. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил мэр города Максим Козловский.

— Вместе с Камчатским краем и Минэкономразвития ДНР этим летом мы планируем открыть в городе Многофункциональный центр. Помещение уже определено, осталось произвести ремонтные работы, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее в освобожденном городе открыли временный пункт приема документов на российский паспорт. Пункт работает ежедневно, кроме выходных. Менее чем за неделю с его открытия документы на гражданство Российской Федерации подали более трехсот человек. Обратиться во временный пункт могут жители Светлодарска, а также ближайших населенных пунктов — поселков Мироновский, Луганское и Новолуганское.

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