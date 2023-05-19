Сотрудники Следственного комитета РФ стали донорами крови для беременной дончанки

Сдача компонентов крови уже давно стала доброй традицией для офицеров СК РФ. Фото: пресс-служба ведомства

Сотрудники Следственного комитета России стали донорами для дончанки Алины. Девушке предстоят тяжелые роды, в ходе которых она может потерять много крови. Дончанка обратилась с просьбой о помощи к сотрудникам СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сотрудники военного следственного управления СК России откликнулись на просьбу женщины, обеспечив не только ее необходимым запасом крови, но и пополнив банк крови республиканского центра, — отметили в СК.

В пресс-службе ведомства добавили, что сдача компонентов крови уже давно стала доброй традицией для офицеров Следственного комитета России. Сотрудники СК России регулярно сдают кровь для пополнения банка крови лечебных учреждений.

Напомним, что ранее о важности сдачи крови и ее компонентов жителям Донецкой Народной Республики напомнил глава Минздрава региона. Дмитрий Гарцев подчеркнул, что кровь, ее компоненты и препараты ежедневно применяются для лечения и спасения жизней пострадавших мирных жителей и военнослужащих.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В морской порт Мариуполя прибыло порядка 1800 тонн стройматериалов из Симферополя

Материалы направят на восстановление домов (подробнее)