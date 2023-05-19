Вице-премьер ДНР подвела итоги работы ярмарки трудоустройства в регионе

В работе ярмарки приняли участие более 350 работодателей со всей Республики. Фото: Пушилин/ТГ

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина подвела итоги работы регионального этапа ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Первый этап охватил 14 городов и семь районных центров региона.

— Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проходит впервые и состоит из двух этапов – регионального и федерального. Региональный этап уже позади. В ДНР он состоялся 14 апреля, охватив 14 городов и семь районных центров. Участниками стали пять тысяч соискателей работы, которым 353 работодателя предложили 12 тысяч вакантных рабочих мест, — поделилась Толстыкина в своем телеграм-канале.

Вице-премьер добавила, что в работу ярмарки активно включились жители и работодатели освобожденных территорий — Мариуполя, Волновахского, Володарского и Першотравневого районов.

— Сейчас очень важно наладить эффективное взаимодействие органов исполнительной власти, профсоюзов, образовательных и общественных организаций с Республиканским центром занятости. Поручила исполняющему обязанности министра труда и социальной политики Денису Стрельченко держать этот вопрос на личном контроле, — добавила зампред.

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