В морской порт Мариуполя прибыло порядка 1800 тонн стройматериалов из Симферополя

Отгрузку стройматериалов завершат до 23 мая. Фото: Правительство ДНР

В мариупольский морской порт прибыл груз со строительными материалами из Севастополя. Их направят на восстановление жилых домов и социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— Порядка 1800 тонн материалов для строительства жилых домов доставило судно «РМ-3». В планах — завершить выгрузку до 23 мая. Напомним, морские перевозки позволяют удешевить логистику, ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах, ускорить процесс восстановления, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что первую коммерческую партию зерна в порту Мариуполя отгрузили 8 мая. Организация морских перевозок и экспорт зерна поможет оживить экономику региона, в частности сельское хозяйство. В будущем объем морских грузоперевозок в Республике планируют увеличить. Порт сможет отправлять зерно и другие грузы в соседние регионы России.

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