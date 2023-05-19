Москва доставила в Донецк очередную партию оборудования для пищеблоков

В школы доставили мясорубки. картофелечистки и другую технику. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецк доставили очередную партию оборудования для школьных пищеблоков. Технику городу передал регион-шеф Москва. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сегодня шеф-регион Москва доставили еще 156 единиц технологического оборудования для школьных пищеблоков. Это позволит улучшить условия приготовления блюд для школьников. Благодарим за оказанную помощь! — отметил мэр.

Предыдущую партию оборудования для пищеблоков передали в Донецк в начале мая. Ранее в школы города доставили холодильное оборудование. Мэр Донецка поблагодарил коллег из Москвы, добавив, что местные школы нуждались в такой помощи.

Напомним, что в 2023 году более 16 тысяч детей отдохнут в летних пришкольных лагерях Донецкой Народной Республики. С 1 июня в регионе открывается 153 таких лагеря.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке увеличили время работы десятка городских маршрутов

Время работы маршрутов будет продлено с 22 мая (подробнее)