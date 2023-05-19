В Донецке увеличили время работы десятка городских маршрутов

В Донецке продлят время работы 16 городских маршрутов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Администрация Донецка продлила время работы ряда городских маршрутов, среди них автобусы №3, 4, 11, 46 и другие. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

— Учитывая многочисленные обращения жителей и гостей Донецка, городской администрацией совместно с перевозчиками проработан вопрос продления времени работы городских автобусных маршрутов общего пользования, наиболее востребованных пассажирами. Информируем, что с 22 мая 2023 года продлено время работы автобусных маршрутов: №№ 3, 4, 11, 19, 20, 25, 26, 37, 41-б, 42-а, 43, 46, 78-б, 87, — отметил градоначальник.

Уточняется, что последний автобус по маршруту №46 будет отправляться с «Крытого рынка» в 19:30 вместо прежник 18:55. Маршруты №3, 42, 78-б, 19, 4 будут отправлять от автостанции «Центр» в 19:00. Время работы маршрутов №11, 20, 26 и 41-б продлили до 20:00, 18:20, 19:30 и 19:40 соответственно.