В органы местного самоуправления в новых регионах России изберут более двух тысяч депутатов

Выборы такого масштаба а новых регионах проводятся впервые. Фото: ДАН

Жители Донецкой и Луганских Народных Республики, а также Херсонской и Запорожской областей должны иметь возможность принять участие в сентябрьских выборах наравне с жителями других регионов России. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

— Наша общая задача — создать все условия для того, чтобы жители новых регионов могли на равных принять участие в голосовании. Выборов таких масштабов в этих территориях ещё не было, — отметил Сидякин. — Учитывая военное положение, задача государства, с одной стороны, обеспечить избирательное право граждан в условиях переходного периода и трудностей с оформлением документов. С другой — обезопасить людей, как избирателей, так и членов комиссий.

Александр Сидякин подчеркнул, что в общей сложности в заксобраниях этих регионов будет замещаться 216 мандатов, в административных центрах — 120 мандатов, в органах местного самоуправления — более 2300.

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