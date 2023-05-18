В 2023 году власти Новоазовского района ДНР сохранят пропускную систему для въезда в Седово

Пропускная система на въезде в Седово работает уже два года, ее решили сохранить и для текущего курортного сезона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 2023 году сохранится пропускная система при въезде в курортный поселок Седово в Донецкой Народной Республике. Внести отдыхающих в списки на въезд смогут предприниматели, сдающие жилье в наем. Об этом рассказал глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.

— Будет организован такой же порядок проезда в поселок Седово, как и последние два года. Лица с пропиской в Седово будут въезжать беспрепятственно. Отдыхающие будут приезжать по приглашению баз отдыха или предпринимателей, сдающих жилье в наем. Пропуск будет вестись по спискам, — отметил глава района.

Напомним, что ранее специалисты из Москвы утвердили план восстановления Новоазовского района на 2023 год, куда входит и восстановление самой большой больницы в районе. В здании не было ремонта более 20 лет, поэтому специалистам предстоит много работы: замена систем тепло-, водо- и энергоснабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений и благоустройство территории.

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