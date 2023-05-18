Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 мая 2023 19:26

Власти Мариуполя и Зеленограда наладили сотрудничество в сфере ветеринарии

Российские вузы смогут принять выпускников из Мариуполя на ветеринарные специальности
Виктория ПОДАРОВА
Специалисты ветеринарии уже не в первый раз приезжают в Мариуполь. Фото: Моргун/ТГ

Специалисты ветеринарии уже не в первый раз приезжают в Мариуполь. Фото: Моргун/ТГ

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел встречу со специалистами в сферах ветеринарии и сельского хозяйства из Зеленограда. Они уже не первый раз приезжают в приморский город. На совещании обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом. Об этом глава администрации приморского города рассказал в своем телеграм-канале.

— Обсудили контроль бездомных животных и ветеринарные мероприятия по содержанию сельхозживотных. Отмечу и успешный первый опыт кадрового сотрудничества. Курсы повышения квалификации на базе зеленоградской ветклиники «Поливет» прошла Анастасия Потапчук — врач мариупольской ветеринарной больницы, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что на совещании рассмотрели возможность прохождения студентами российских сельскохозяйственных вузов практики в Приазовье, а также отправки выпускников Мариуполя в российские вузы. В ближайшие дни администрация города организует встречу с заинтересованными абитуриентами.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делегация ДНР со главе с Денисом Пушилиным приняла участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: Kazanforum»

В рамках форума запланирован ряд для Республики встреч (подробнее)