Власти Мариуполя и Зеленограда наладили сотрудничество в сфере ветеринарии

Специалисты ветеринарии уже не в первый раз приезжают в Мариуполь. Фото: Моргун/ТГ

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел встречу со специалистами в сферах ветеринарии и сельского хозяйства из Зеленограда. Они уже не первый раз приезжают в приморский город. На совещании обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом. Об этом глава администрации приморского города рассказал в своем телеграм-канале.

— Обсудили контроль бездомных животных и ветеринарные мероприятия по содержанию сельхозживотных. Отмечу и успешный первый опыт кадрового сотрудничества. Курсы повышения квалификации на базе зеленоградской ветклиники «Поливет» прошла Анастасия Потапчук — врач мариупольской ветеринарной больницы, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что на совещании рассмотрели возможность прохождения студентами российских сельскохозяйственных вузов практики в Приазовье, а также отправки выпускников Мариуполя в российские вузы. В ближайшие дни администрация города организует встречу с заинтересованными абитуриентами.

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