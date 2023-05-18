Бойцам интербригады «Пятнашка» передали гуманитарную помощь

Военнослужащим доставили необходимые горелки и антисептики (архивное фото). Фото: ОНФ

Неравнодушные жители Балашихи передали военнослужащим интербригады «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике гуманитарный груз. Доставить его военнослужащим помогли активисты общественной организации «Молодая Республика». Об этом сообщили в пресс-службе «МР».

— Наши друзья и неравнодушные жители Балашихи отправили в Донецк гуманитарный груз для бойцов легендарной бригады. Газовые горелки и дезинфицирующие средства – одни из важных предметов для защитников, — отметили в пресс-службе общественного движения.

Напомним, что ранее активистки «Женского Движения Единой России» привезли гуманитарную помощь в организацию детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» в Донецке. Учреждение получило канцелярские товары, медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены, книги и многое другое. Организация детей-инвалидов и их семей «Шаг навстречу» работает с 2014 года, опекает 50 семей.

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