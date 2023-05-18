Делегация ДНР со главе с Денисом Пушилиным приняла участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: Kazanforum»

Власти Республики используют форум как площадку для важных встреч, которые пойдут на пользу региону. Фото: Никонорова/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин, Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев и другие представители региона приняли участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: Kazanforum». В рамках мероприятия запланирован ряд важных для развития Республики встреч. Об этом рассказала Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Уже сегодня состоялась встреча с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Анатольевичем Когогиным. Приняли решение о подписании соглашения о намерениях по созданию индустриального парка на Азовмаше, а также проработке сервисных площадок с КАМАЗом, — подчеркнула Никонорова.

Сенатор добавила, что власти Республики используют все возможности для развития региона.

— Республика сейчас усиленно работает над преодолением последствий многолетней блокады. Крайне важно установление бизнес-контактов, налаживание кооперационных связей, заключение торгово-промышленых контрактов и реклама местной продукции, — подчеркнула Никонорова.

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