ВСУ ранили двух мирных жителей в центре Горловки

ВСУ вновь обстреляли Горловку из артиллерии 152 мм Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя — мужчина и женщина. Также обесточено село Озеряновка. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских неонацистов ранен мирный горловчанин по улице Стахановская, 187. По улице Стахановская, 199 ранена женщина, — отметил Приходько.

Градоначальник добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии также частично обесточено село Озеряновка в Центрально-Городском районе города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по району было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Дзержинске.

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