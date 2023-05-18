На подготовку к отопительному сезону в новых региона России выделено свыше 16 миллиардов рублей

Подготовка к будущему отопительному сезону в новых регионах уже началась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 16 миллиардов рублей направили на модернизацию инженерных сетей и подготовку к осенне-зимнему в новых регионах России. Об этом рассказал глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

— На восстановление инженерной инфраструктуры и подготовку к зиме на новых территориях правительство выделило более 16 миллиардов рублей. Подготовлено более 48 тысяч объектов, а общая протяженность сетей превысила 11 тысяч километров, — заявил глава Минстроя Файзуллин.

Напомним, что ранее в ДНР заявили о масштабном капитальном ремонте водопроводных сетей. Всего планируется отремонтировать более 200 км труб. Также в ДНР начали подготовку к новому отопительному сезону, чтобы значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим зимним периодом. Специалисты уже приступили к ремонту систем централизованного отопления в регионе.

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